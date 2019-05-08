Google представила новые функции поискового сервиса и нескольких приложений

8 мая 2019 11:26 (UTC+04:00)

Сотрудники американской корпорации Google во вторник на пресс-конференции в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния) представили ряд новых функций, которые получат ее поисковая система, электронный помощник, а также иные приложения. Трансляцию мероприятия вели на портале YouTube, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Генеральный директор Google Сундар Пичаи сообщил, что позже в этом году будет изменена система, по которой при поиске выдается информация на различные темы. Пользователю будут предлагать ознакомиться с новостными публикациями, касающимися предмета поиска, а также со сводкой связанных с ним событий в хронологическом порядке. В качестве примера Пичаи продемонстрировал поиск в сервисе информации, касающейся черных дыр. Среди результатов был виден список недавних событий, связанных с исследованиями на этом направлении, а также несколько научно-популярных радио- и телепередач по теме. По словам гендиректора Google, таким образом будут "лучше организованы полезные источники информации".

Представители компании также отметили, что среди результатов поиска на различные темы будут выдаваться, в частности, трехмерные изображения. В качестве примера был продемонстрирован запрос на тему "сокращения мышц". По нему была найдена, в частности, модель с элементами анимации, иллюстрирующая устройство мышц руки человека.

На конференции также рассказали о новых функциях, которые будут реализованы в приложении Google Lens. Программа позволит, к примеру, навести камеру смартфона на меню в незнакомом ресторане и сразу же узнать, какие из блюд в заведении пользуются наибольшей популярностью, как они выглядят, какие отзывы оставляют о них другие люди. Приложение также поможет рассчитать, какую сумму уместно оставить в качестве чаевых, перевести запечатленный камерой смартфона текст на иностранном языке, а также узнать автора той или иной картины.

Представители Google заверили также, что приложение Google Assistant будет работать гораздо быстрее, чем раньше. С помощью виртуального помощника также будет проще, к примеру, зарезервировать столик в ресторане. На пресс-конференции представили обновленную версию операционной системы Android и две бюджетные модели смартфона Pixel 3.

Google - американская публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Фирма, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, впервые была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet. Ее штаб-квартира находится в Маунтин-Вью.

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