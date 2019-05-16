В США заявили о разоблачении группы хакеров, похитившей миллионы долларов

16 мая 2019 17:30 (UTC+04:00)

Прокурор США Скотт Брэди в четверг на пресс-конференции в Гааге объявил о разоблачении киберпреступной группы, действовавшей в пяти странах, ущерб от нее, по его словам, составил сотни миллионов долларов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Сегодня мы объявляем о важной вехе в направлении работы против международной организованной преступности. И мы рады объявить о результатах беспрецедентного международного взаимодействия, которое разрушило международную криминальную сеть", - сказал Брэди.

"(Обвинения выдвинуты) против 10 задержанных из пяти стран, (действовавших) под псевдонимом Goznym, которые объединились в преступную группу, чтобы украсть миллионы долларов у предпринимателей и финансовых институтов в США, Северной Америке и Европе", - добавил он.

Как следует из пресс-релиза Европола, расследование также проводится в Германии, Грузии, Молдавии, Болгарии и на Украине. В общей сложности от действий преступников пострадала 41 тысяча человек, а ущерб оценивается в 100 миллионов долларов.

Как установило следствие, мошенники заражали компьютеры вирусом Goznym, при помощи которого похищали банковские реквизиты жертв, списывали средства, а затем обналичивали их. При этом преступники действовали не только в своих интересах, но и оказывали "криминальные услуги", то есть различные киберпреступления на заказ, отмечается в пресс-релизе.

Также уточняется, что группа использовала для своих операций компьютерную сеть Avalanche, которая предоставляла услуги более чем 200 преступникам и была задействована в более чем 20 преступных операций по распространению вредоносных вирусов, включая Goznym. Администратор этой сети находился в Полтаве на Украине, еще в 2016 году у него был проведет обыск. Сейчас эти эпизоды расследуют правоохранительные органы республики.

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