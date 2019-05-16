Эксперты рассказали, как снизить аллергенность продуктов

16 мая 2019 22:43 (UTC+04:00)

Эксперты в области аллергологии назвали способы профилактики заболевания и снижения аллергических реакций, один из которых - отваривать продукты перед употреблением, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Самый безопасный способ, с помощью которого можно снизить аллергенность продуктов - это его отварить, то есть если, например, это мясо, рыба, то варится три раза, бульоны сливаются и потом используют этот продукт", - сообщила ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, замглавного внештатного диетолога Минздрава России, профессор Алла Погожева в ходе круглого стола на тему "Укрепление иммунитета и сезонное обострение аллергических реакций".

Эксперт подчеркнула, что благодаря такому процессу приготовления из продуктов уходят все загрязнители, добавки и другие вещества.

Доктор биологических наук, микробиолог Светлана Чубатова считает, что часто люди сами нарушают эпидемиологические нормы в своём доме: редко проветривают помещение, нарушают воздухообмен, что, в свою очередь, повышает риски появления аллергии. При этом, важно уделять достаточное внимание своему режиму дня, подчеркивает эксперт - на улице следует находиться не менее четырёх часов.

По мнению, заведующей Центром аллергологии и иммунологии ГКБ №52 Дарьи Фоминой высокие эпидемиологические пороги достигаются в мегаполисах, поэтому жителям крупных городов следует уделять особое внимание профилактике аллергии и также воспитывать "уважительное отношение к своему здоровью", обращаясь за помощью к специалистам при первых же симптомах.

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