Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Wikipedia

27 июня 2019 07:16 (UTC+04:00)

Пользователи по всему миру в ночь на четверг наблюдают сбой в работе интернет-энциклопедии Wikipedia. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

"Сбои в работе Википедии наблюдаются с 08:38 по времени Восточного побережья США [03:38 мск]", - сказано на сайте сервиса.

Чаще всего о проблемах в работе сообщают пользователи из США, Великобритании, Дании, Германии и других стран Европы, в том числе России.

Больше всего пользователи жалуются на проблемы с работой сайта (86%) и авторизацией (13%).

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