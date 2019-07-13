Трех косаток из "китовой тюрьмы" отправили по Амуру к месту выпуска

Трех косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье отправили на судне по реке Амур в Николаевский район Хабаровского края для выпуска, сообщил РИА Новости руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын, передает Trend.

В четверг из бухты Средняя в Приморье к месту выпуска в Хабаровском крае отправили трех косаток. Младшей самке - пять лет. Крупной самке и самцу – порядка девяти-десяти лет. Транспортировка косаток будет производиться по отработанной логистической схеме: бухта Средняя - Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – побережье Охотского моря.

По словам Лисицына, группа волонтеров организации наблюдала за погрузкой и отправкой животных в порту Хабаровска. Он также предоставил РИА Новости фото и видео из порта.

"ВНИРО и компании-отловщики погрузили контейнеры с животными на речное судно "ТрансАмур-3" в Хабаровском порту. От момента погрузки на фуры до выгрузки на судно весь процесс проходил под нашим наблюдением, включая весь путь от бухты Средней до Хабаровска. В целом теперь волонтеры "Эковахты Сахалина" могут гарантировать, что все три косатки живы и действительно отправлены из Хабаровска по Амуру в Николаевский район к месту выпуска в Охотском море", - сказал Лисицын.

Он отметил, что грузовики с косатками по участкам грунтовой дороги шли быстро, что могло стать причиной укачивания животных. Также волонтеры заметили небольшую утечку воды из одной из машин. В Хабаровском порту контейнеры с животными более шести часов простояли в ожидании, когда на судне разместят другие грузы.

"Наблюдатели отмечают, что когда процесс погрузки, наконец, начался, команда, сопровождающая животных, провела его профессионально, быстро и слаженно. Перед подъемом контейнера воду из него полностью сливают, а после установки его на палубу судна заливают до верху свежей заранее приготовленной водой, в которой растворена соль. Воду охлаждают с помощью льда. Таким образом, уже через три-четыре минуты косатки получают свежую порцию охлажденной воды, что, безусловно, облегчает их положение", - отметил собеседник.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.

Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.

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