В Париже сотни людей празднуют победу сборной Алжира над Нигерией

15 июля 2019 03:31 (UTC+04:00)

Сотни людей собрались в ночь на понедельник у Триумфальной арки в Париже после победы Алжира в полуфинале Кубка африканских наций, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий, сообщает Trend.

Футболисты сборной Алжира на последней минуте добились победы над командой Нигерии в полуфинале Кубка африканских наций, который проходит в Египте. В финале алжирцы 19 июля сыграют со сборной Сенегала.

Движение по площади имени Шарля де Голля - Этуаль - практически перекрыто из-за многочисленных автомобилей и мотоциклов, двигающихся на очень медленной скорости и непрерывно сигналящих. Люди высовываются из окон машин, ходят по проезжей части и тротуарам, размахивая флагами Алжира. Они не скрывают своей радости, свистят и поют песни.

Едва в Париже закончился фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии, как салюты начали взрываться у самой Триумфальной арки. Не заботясь о своей безопасности и безопасности окружающих, некоторые поджигают ракетницы, держа их в руках, многие ставят петарды в бутылки из-под пива и взрывают их под одобрительные возгласы окружающих.

Ещё 14 июля власти Франции объявили, что для обеспечения порядка в столице - как днём, так и вечером - будут мобилизованы 2,5 тысячи полицейских. Сотрудники правоохранительных органов, в том числе полицейских спецназ, продолжают нести службу у Триумфальной арки, но пока не вмешиваются в действия болельщиков сборной Алжира.
Днём на Елисейских полях в рамках очередной акции "жёлтых жилетов" прошли крупные столкновения хулиганов с полицией. Правоохранители неоднократно применяли слезоточивый газ для усмирения нарушителей спокойствия.

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