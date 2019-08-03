Протестующие в Гонконге выстроили баррикады и перекрыли улицы

3 августа 2019 18:17 (UTC+04:00)

Участники очередных протестов, которые не стихают в Гонконге уже третий месяц, в субботу выстроили на улицах баррикады и перекрыли дорожное движение, говорится в сообщении местной полиции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Полиция в последний момент одобрила проведение массовых демонстраций в Гонконге в субботу, позволив жителям города законно выйти на улицы, так как, судя по опыту прошлой недели, запреты протестов доказали свою неэффективность, вызвав особое недовольство протестующих и ожесточенные столкновения с полицией.

Протестующие на некоторое время даже перекрыли одну из важнейших транспортных артерий города – тоннель Кросс-Харбор, выстроив баррикады из дорожных конусов, металлических и пластиковых заграждений перед ним.

"Некоторые протестующие перекрыли въезд в тоннель Кросс-Харбор, что привело к серьезному нарушению движения, другие выстраивали баррикады из уличных ограждений на перекрестках улиц. Эти действия уже парализовали трафик и серьезно отразились на работе экстренных служб", - говорится в заявлении полиции.

В заявлении указано, что "полиция призывает протестующих прекратить незаконные действия и, пытаясь выразить свои мнения и позицию, уважать права остальных граждан".

Как указывают местные СМИ, один из участников акции протеста заявил, что они прекрасно знают, что эти действия вызовут недовольство простых водителей, но так они пытаются вывести на улицы больше людей.

Постепенно протестующие возвращаются в район Монгкок и Чимсачей, блокируя на своём пути движение. Многочисленная толпа собралась возле полицейского участки района Чимсачей, протестующие светят в здание лазерами. На узких улицах демонстранты разбирают строительные леса, сделанные из бамбука, и выстраивают баррикады по своему усмотрению.
Столкновения с полицией пока не было, организаторы также пока не называют числа протестующих, вышедших на улицы в субботу.

Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен, и протесты продолжились.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Узбекистане могут запустить производство самой дорогой ягоды в мире
Бизнес 1 августа 13:12
Полиция Гонконга предъявила обвинения 44 участникам уличных беспорядков
Китай 31 июля 06:17
СМИ сообщили о столкновениях рядом с полицейским участком в Гонконге
Китай 30 июля 21:08
В Гонконге почти 80 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
Китай 30 июля 07:45
Демонстранты в Гонконге нарушили работу метро
Китай 30 июля 05:44
Протестующие в Гонконге устраивают поджоги
Китай 28 июля 20:50
Лента новостей
На базе ВВС Сирии в Хомсе прогремел взрыв
В мире 18:14
Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до пяти
В мире 18:10
В Грузии разрабатываются важные проекты в сфере сельского хозяйства
Финансы 17:42
Пресечена попытка контрабандного ввоза в Азербайджан партии пиротехнических средств
Общество 17:31
Успешный бизнес и искусство - Networking Cocktail в Баку (ФОТО)
Культура 17:28
Как Радж Капур пригласил азербайджанского режиссера в Индию: открытие Творческой студии (ФОТО)
Культура 17:19
АПБ Азербайджана продолжает фитосанитарные наблюдения в стране
Экономика 17:19
Минналогов Азербайджана о важности строгой отчетности для развития сельского хозяйства
Экономика 16:51
В Агсу произошло землетрясение
Общество 16:37