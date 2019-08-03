Йеменская армия выбила хуситов с высот на границе с Саудовской Аравией

3 августа 2019 20:21 (UTC+04:00)

Йеменская правительственная армия в субботу в ходе боев с повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситы) заняла высоты Аль-Дахас на границе Саудовской Аравии и Йемена в провинции Саада, сообщает йеменское агентство "Саба", вещающее из Эр-Рияда, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Силы армии при поддержке вертолетов арабской коалиции освободили высоты Аль-Дахас и Аль-Хаза в управе Ас-Сафра на северо-востоке от Саады", - передает агентство.

По данным просаудовского СМИ, в результате операции убиты и ранены десятки хуситов.

Ранее в субботу повстанцы заявили об ударе баллистической ракетой по казарме армии Саудовской Аравии в районе Наджран, в результате чего погибли и получили ранения множество саудовских военных.\

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порту на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Йеменские мятежники атаковали аэропорт в Саудовской Аравии с помощью беспилотников
В мире 29 июля 03:52
Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов
Арабские страны 28 июля 18:26
Хуситы заявили, что с помощью дронов атаковали аэропорт в Саудовской Аравии
Арабские страны 28 июля 11:15
Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов над Йеменом
Арабские страны 26 июля 16:00
Йеменские мятежники с помощью беспилотников атаковали базу саудовских ВВС
Арабские страны 25 июля 05:41
Аравийская коалиция заявила о начале операции против хуситов на западе Йемена
Арабские страны 20 июля 08:29
Лента новостей
Борец Нихад Мамедли стал чемпионом мира (ФОТО)
Общество 21:28
В Баку подорожало вторичное жилье
Бизнес 21:07
В Болгарии загорелся автобус с детьми из Молдавии
В мире 21:04
Ферстаппен впервые в карьере выиграл квалификацию этапа "Формулы-1"
В мире 20:51
На акции протеста во французском Нанте задержали не менее 30 человек
В мире 20:16
Тяжелый беспилотник "Охотник" совершил первый полет
В мире 20:06
Instagram и WhatsApp переименуют
В мире 19:39
На Филиппинах число погибших при опрокидывании лодок достигло 11
В мире 19:31
На несанкционированной акции в Москве задержали около 600 человек
В мире 19:29