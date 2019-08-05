Во Вьетнаме во время наводнения погибли пять человек, 14 пропали без вести

5 августа 2019 02:39 (UTC+04:00)

Обрушившийся на Вьетнам шторм "Вифа" вызвал наводнения и оползни, в результате чего пять человек погибли, и 14 пропали без вести, сообщает онлайн-издание VnExpress, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее со ссылкой на СМИ сообщалось, что шторм "Вифа" (Wipha) обрушился на побережье провинции Куангнинь на северо-востоке Вьетнама и близлежащего портового города Хайфон в пятницу вечером, но уже в субботу утром ослаб до тропической депрессии. Буря вызвала сильные ливни, которые затопили улицы и привели к наводнениям, оползням и камнепадам в нескольких провинциях на севере и в центральной части Вьетнама. Утром в субботу внезапное наводнение привело к гибели жителя провинции Тханьхоа.

Издание уточняет, что наиболее пострадавшим от стихии районом стала центральная провинция Тханьхоа, в которой погибли три человека и еще 13 числятся пропавшими без вести по состоянию на вечер воскресенья. В северных провинциях Баккан и Дьенбьен погибли по одному человеку, причем в последней еще один числится пропавшим без вести.

Также издание приводит данные центрального руководящего комитета по предупреждению стихийных бедствий и борьбе с ними. В ведомстве уточнили, что сильные ливни и вызванные ими наводнения нанесли сильные повреждения почти 50 домам (32 здания в Тханьхоа и 15 - в северо-восточной провинции Лангшон), еще 200 домов были частично повреждены.

Какие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий - смотрите в инфографике Ria.ru.
Власти проводят поисково-спасательные работы и пытаются поддерживать связь с удаленными и изолированными из-за обрушившейся стихии местами.

По данным национального центра гидрометеорологического прогнозирования, сильный дождь будет продолжаться всю ночь в воскресенье и понедельник в Тханьхоа и соседней провинции Нгеан, а затем постепенно уменьшится и прекратится в ближайшие три-четыре дня.
Издание отмечает, что ежегодно во время сезона муссонов с июля по октябрь во Вьетнаме может быть до 10 тропических штормов. В этом году их может быть четыре.

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