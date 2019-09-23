Генштаб Турции о продолжении военных операций на севере Ирака

23 сентября 2019 10:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции продолжают операции на севере Ирака, передает в понедельник Trend со ссылкой на сообщение Генштаба Турции.

В сообщении отмечается, что сегодня утром в рамках операций ВВС Турции были ликвидированы три боевика Рабочей партии Курдистана (РПК) и опорные пункты террористов в районе Авашин.

Отметим, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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