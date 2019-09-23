Эммануэль Макрон призвал к осторожности в вопросе атаки на саудовские НПЗ

23 сентября 2019 15:59 (UTC+04:00)

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что надо быть "очень осторожными" в вопросе об ответственности за атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Надо быть очень осторожными при возложении (ответственности), на данный момент есть группа признаков, но эта бомбардировка является военным фактом нового происхождения, который меняет экосистему, в которой находился регион, и создает новый расклад", - сказал Макрон в интервью газете Monde перед заседанием Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.

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