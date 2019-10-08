Apple выпустила macOS Catalina

8 октября 2019 00:32 (UTC+04:00)

Американская компания Apple выпустила новую версию операционной системы macOS Catalina для персональных компьютеров и серверов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как указывается в сообщении, размещенном в понедельник на сайте компании, пользователи получают доступ к новому сервису Apple Arcade, где собраны новые компьютерные игры.

Кроме того, операционная система содержит обновленные версии приложений Apple Music, Apple Podcast и Apple TV. Новая функция Sidecar дает возможность использовать iPad в качестве дополнительного дисплея или для ввода информации с использованием устройства Apple Pencil. Функция Voice Control, отмечается в сообщении, обеспечивает возможности управления голосом, новая функция Mac Catalyst облегчает возможности создания новых приложений независимыми разработчиками, а функция Screen Time "впервые даст возможность пользователям видеть, сколько времени они тратят на использование приложений и посещение сайтов".

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