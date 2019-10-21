В Канаде в 43-й раз пройдут парламентские выборы

21 октября 2019 01:57 (UTC+04:00)

43-е парламентские выборы пройдут в понедельник в Канаде. Жителям Страны кленового листа предстоит определить, кто будет в ближайшие четыре года представлять их интересы в нижней палате парламента - Палате общин. Лидер победившей партии займет кресло премьер-министра Канады, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным Избирательной комиссии, к выборам допущена 21 партия, а также независимые кандидаты. На Атлантическом побережье Канады избирательные участки откроются в 08:30 по местному времени, а завершится голосование в 19:00 по местному времени на Тихоокеанском побережье страны.

Основная борьба за 338 мандатов в Палате общин развернется между самыми популярными в стране политическими силами: правящей Либеральной партией (ЛП) премьер-министра Джастина Трюдо, Консервативной партией (КП), Новой Демократической партией (НДП), "Зеленой партией", "Квебекским блоком" и Народной партией Канады (НПК).

Согласно данным социологического опроса, опубликованного компанией по исследованию общественного мнения Nanos Research в воскресенье, самый высокий рейтинг сейчас у КП. За нее готовы проголосовать 31,5% жителей страны. Затем следуют либералы (31,0%), на третьем месте НДП - 18,8%. "Зеленую партию" и "Квебекский блок" поддерживают 9,5% и 7,0% избирателей, а НПК - 1,8%. Остальные политические силы, среди которых Коммунистическая партия Канады, "Марксистско-ленинская партия Канады", "Партия марихуаны", "Пиратская партия" и "Партия носорогов", вместе набирают менее 0,5% голосов избирателей.

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