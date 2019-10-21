Моралес лидирует на выборах президента Боливии

21 октября 2019 05:18 (UTC+04:00)

Президент Боливии Эво Моралес лидирует на выборах главы государства, но пока не набирает необходимого количества голосов для победы в первом туре. Об этом свидетельствуют данные, которые обнародовал в воскресенье Высший избирательный суд республики после подсчета 95% голосов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно этим данным, за Моралеса проголосовали 45,28%. Его основного соперника - экс-президента Карлоса Месу - поддержали 38,16% избирателей.

Третье место занимает кандидат от Христианско-демократической партии Чи Юн Чунг с 8,77% голосов.

По действующим в Боливии законам, для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать более 50% голосов или 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%. Если никто из претендентов на высший пост не добьется этого результата, второй тур голосования пройдет 15 декабря.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Боливии пройдут президентские и парламентские выборы
Другие страны 20 октября 01:21
В Тунисе начался второй тур досрочных президентских выборов
Арабские страны 13 октября 11:27
На юге Боливии 18 человек погибли в ДТП с грузовиком
Другие страны 29 сентября 20:16
Голосование на президентских выборах началось в Афганистане
В мире 28 сентября 07:27
Экс-министр туризма Алжира объявил о выдвижении кандидатом на президентских выборах
Арабские страны 22 сентября 04:15
Шесть кандидатов на президентских выборах в Тунисе обжаловали их итоги
Арабские страны 20 сентября 00:57
Лента новостей
Еще не оправившуюся от тайфуна Японию ждут два новых бедствия
В мире 06:53
Министр обороны КНР рассказал об отношениях с Россией в сфере безопасности
Россия 06:28
В Чили число погибших в результате протестов выросло до 10 человек
Другие страны 06:06
Трамп склонен оставить около 200 спецназовцев США на востоке Сирии
США 05:41
В Чили при пожаре на разграбленном в ходе беспорядков складе погибли пять человек
Другие страны 04:15
На корабле ВМС США установят первый боевой лазер
США 03:45
Китай будет единственным кандидатом на проведение клубного чемпионата мира 2021 года
Спорт 03:14
Глава Пентагона обсудил с президентом Афганистана борьбу с терроризмом
США 02:43
В Турции задержаны 170 нелегальных мигрантов
Турция 02:21