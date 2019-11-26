В работе Facebook произошел сбой

26 ноября 2019 03:31 (UTC+04:00)

Пользователи социальной сети Facebook из ряда стран жалуются на проблемы в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах интернета, передает Trend соссылкой на РИА Новости.

По данным портала, перебои в работе Facebook начались около 03:33 (США). Наибольшее количество неполадок в работе Facebook зафиксировано на востоке США, в Великобритании и Нидерландах. Также с проблемами в работе соцсети столкнулись пользователи из Бельгии, Италии и Польши.

По данным Downdetector, пользователи жалуются на проблемы с новостной лентой (62%), с авторизацией (23%) и полным отключением соцсети (13%).

Facebook — одна из крупнейших социальных сетей в мире. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом.

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