Миллионы за пост: назван самый дорогой Instagram-блогер этого года

29 декабря 2019 00:01 (UTC+04:00)

СМИ определили самых высокооплачиваемых Instagram-блогеров мира за этого год. Список составило издание Daily Mail, передает Trend со ссылкой на Рен ТВ.

На первом месте в этом перечне оказался португальский футболист Криштиану Роналду – как выяснили журналисты, в этом году по 780 000 фунтов стерлингов за пост. Таким образом, за год спортсмен заработал с помощью блога целое состояние – около 47,8 миллионов долларов. В основном он рекламировал спортивную одежду, парфюм и космические средства.

На втором месте оказался аргентинский футболист Лионель Месси. Один его пост оценивается в 518 000 фунтов стерлингов, а за год на микроблоге он заработал 23,3 миллиона долларов.

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