ЕБРР выделит миллиард евро для борьбы с последствиями коронавируса

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделяет 1 миллиард евро на поддержку бизнеса в 38 странах своего присутствия в борьбе с последствиями коронавируса, говорится в сообщении финансового института.

"ЕБРР обнародовал чрезвычайный "Пакет солидарности" в сумме один миллиард евро, который поможет компаниям во всех регионах справиться с последствиями пандемии коронавируса", - говорится в заявлении банка.

ЕБРР уточняет, что в случае необходимости готов выделить еще больше средств. Предполагается, что финансирование будет доступно для устойчивых компаний, испытывающих временные трудности из-за коронавируса.

Как отметил глава ЕБРР Сума Чакрабарти, банк готов к дальнейшему наращиванию "ответных мер" и принимает активные, срочные шаги для пересмотра, корректировки и расширения своих инструментов финансирования в странах своих операций.

В рамках программы поддержки планируется оценить необходимость реструктуризации существующих кредитов, включая возможность продления сроков погашения и изменения других условий по заимствованиям. Возможна конвертация средств в локальную валюту компаний-заемщиков.