Первую смерть пациента с коронавирусом зафиксировали в Кот-д'Ивуаре
Министр здравоохранения и публичной гигиены Кот-д'Ивуара в воскресенье подтвердил первую смерть больного с коронавирусом в стране. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Министр не уточнил пол и возраст умершего, однако отметил, что заражение коронавирусом было диагностировано уже посмертно.
Всего, по данным агентства, в Кот-д'Ивуаре зафиксировано 165 случаев заражения. На территории государства действуют режим чрезвычайного положения и изоляции граждан и комендантский час. Кроме того, ограничено передвижение между Абиджаном (экономическая столица страны, где зарегистрировано основное число инфицированных) и другими областями.
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