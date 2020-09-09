Клинические испытания антикоронавирусной вакцины AstraZeneca приостановят по всему миру

Британские ученые и представители фармацевтической компании AstraZeneca, которые разработали вакцину AZD1222, заявили о том, что ее клинические испытания приостановлены не только в США, но и в ЮАР, Бразилии и Великобритании. Причиной стало осложнение, которое появилось у одного из добровольцев. Об этом пишет сайт Nature, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Представители Оксфордского университета подтвердили, что набор добровольцев для участия в третьей фазе клинических испытаний вакцины, которые планировалось провести в Бразилии, ЮАР и Великобритании, временно приостановят", – пишет Nature.

Ранее американский научный портал STAT рассказал, что в США приостановили клинические испытания вакцины AZD1222 (ChAdOx1-nCoV-19), которую разрабатывали специалисты Оксфордского университета и компании AstraZeneca. Причиной, по словам представителя компании Ребекки Роббинс, стали серьезные побочные эффекты у одного из участников второй или третьей фазы клинических испытаний.

Представители Оксфордского университета пояснили, что приостановка коснется не только тех клинических испытаний, которые сейчас проходят в США, но и аналогичных экспериментов в трех других странах. В них должны были участвовать около 17 тыс. добровольцев.

Пока представители AstroZeneca и британские ученые пока не рассказали, что именно произошло с добровольцем и насколько это происшествие повлияет на дальнейший ход клинических испытаний. Источник New York Times утверждает, что речь идет о поперечном миелите – остром воспалении спинного мозга, которое иногда возникает при вирусных инфекциях.

Ученые подчеркнули, что пока они не могут однозначно связать эти побочные эффекты с действием самой вакцины. Тем не менее, клинические испытания приостановили для того, чтобы организовать независимое расследование. Его проведет комиссия, в составе которой будут ведущие западные эпидемиологи и биологи.

Британская вакцина от коронавируса

Вакцину AZD1222 (ChAdOx1-nCoV-19) разрабатывают молекулярные биологи и медики из Национальных институтов здоровья США и Оксфордского университета под руководством профессора последнего Сары Гилберт. Она основывается на вирусной вакцине ChAdOx1-MERS, которую британские ученые создавали для борьбы с ближневосточной лихорадкой MERS – близким родственником коронавируса SARS-CoV-2.

Она представляет аденовирус шимпанзе, предположительно безопасный для человека. Этот вирус может проникать в клетки человеческого организма, но не размножаться в них. Ученые модифицировали структуру его генома, чтобы он заставлял организм человека вырабатывать большое количество копий одного из ключевых белков оболочки SARS-CoV-2. Эти копии помогают иммунитету распознавать реальные вирусные частицы.