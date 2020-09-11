Mitsui потратит $9,4 млн на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов на Маврикии

Японская компания Mitsui O.S.K. Lines объявила в пятницу о намерении в ближайшие годы потратить 1 млрд иен (около $9,4 млн по текущему курсу) на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов с японского сухогруза Wakashio в районе Маврикия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что средства пойдут, в частности, на очистку мангровых зарослей, восстановление коралловых рифов, а также защиту морских птиц от последствий экологической катастрофы. Средства будут переводиться в специальный фонд, который создаст компания.

Wakashio с 4 тыс. тонн нефтепродуктов на борту сел на мель 25 июля на прибрежном рифе. Из образовавшейся 5 августа пробоины вылилось около 1 тыс. тонн нефтепродуктов, что вызвало первую в истории страны подобную экологическую катастрофу. На помощь Маврикию прибыли специалисты с расположенного в 230 км от него острова Реюньон, который имеет статус заморской территории Франции. В спасательной операции также участвуют специалисты из Японии.

Потерпевшее катастрофу судно ранее раскололось на две части. Передний фрагмент был отбуксирован на удаленное расстояние от острова 19 августа, а спустя пять дней операция по его затоплению была завершена. Решение о том, каким образом снять с мели и ликвидировать кормовую часть, пока не принято. С сухогруза были откачаны все нефтепродукты. Основные работы по ликвидации разлива также в целом завершились, за исключением отдельных нефтяных пятен в океане.