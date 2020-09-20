Генсек ООН не согласился с США в вопросе возвращения санкций против Ирана

В мире 20 сентября 2020 22:45 (UTC+04:00)
Генсек ООН не согласился с США в вопросе возвращения санкций против Ирана

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что не может по запросу США приступить к возвращению санкций организации в отношении Ирана. Об этом говорится в письме Гутерриша председателю СБ ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава ООН напомнил, что, несмотря на переданный 20 августа запрос США о возвращении санкций против Ирана к 20 сентября, Совет Безопасности ООН не принял соответствующее решение. Более того, большинство членов Совета в письмах выступили против возвращения санкций, учитывая, что США больше не являются участником иранской ядерной сделки.

"Существует неясность относительно того, был ли запущен процесс, предусмотренный согласно параграфу 11 резолюции 2231 (о возвращении санкций - прим. ТАСС), - подчеркивается в документе. - Ввиду этой неясности генеральный секретарь не может предпринимать какие-либо действия".

20 августа госсекретарь США Майкл Помпео передал в Совет Безопасности ООН уведомление о намерении США начать восстановление санкций всемирной организации в отношении Ирана. Позже Помпео заявил, что ограничительные меры вступят в силу 20 сентября, несмотря на несогласие других членов Совбеза. В субботу он также добавил, что США в ближайшие дни объявят о новых мерах против Ирана и стран, которые нарушают возобновленные, по мнению США, санкции.

Все члены иранской ядерной сделки, а также все страны Совета Безопасности ООН, кроме самих США и Доминиканской Республики, выступили против данного решения.

В 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выработанного Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией с Тегераном с целью преодоления кризиса вокруг иранской ядерной программы, после чего начал кампанию оказания "максимального давления" на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. В начале августа США, вновь обвинив Иран в нарушении ядерной сделки, заявили о намерении восстановить санкции ООН против Тегерана в рамках процедуры, предусмотренной СВПД.

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