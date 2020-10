Компания SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink

Американская компания SpaceX осуществила в воскресенье запуск ракеты-носителя Falcon 9 с четырнадцатой по счету группировкой в составе 60 микроспутников Starlink. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Первая ступень носителя ранее использовалась при пяти запусках. Вскоре после старта был осуществлен ее спуск на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.

В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink. 13-я партия спутников была запущена в начале октября.