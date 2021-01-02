Береговая охрана Туниса спасла в открытом море более 20 нелегальных мигрантов

Береговая охрана Туниса спасла в нескольких километрах от города Сфакс 22 нелегальных мигранта, находившихся на тонущей в открытом море лодке. Об этом в пятницу сообщил информационный портал Business News со ссылкой на источник в силовых ведомствах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям портала, задержанные мигранты, являющиеся выходцами из разных стран Африки, они отплыли от побережья Сфакса вечером в среду для того, чтобы пересечь Средиземное море и нелегально попасть на территорию Италии. Однако в нескольких километрах от берега их лодка дала течь и стала уходить под воду.

После задержания мигранты были доставлены в Сфакс и переданы Национальной гвардии Туниса для дальнейшего разбирательства.