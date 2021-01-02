Береговая охрана Туниса спасла в открытом море более 20 нелегальных мигрантов
Береговая охрана Туниса спасла в нескольких километрах от города Сфакс 22 нелегальных мигранта, находившихся на тонущей в открытом море лодке. Об этом в пятницу сообщил информационный портал Business News со ссылкой на источник в силовых ведомствах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По сведениям портала, задержанные мигранты, являющиеся выходцами из разных стран Африки, они отплыли от побережья Сфакса вечером в среду для того, чтобы пересечь Средиземное море и нелегально попасть на территорию Италии. Однако в нескольких километрах от берега их лодка дала течь и стала уходить под воду.
После задержания мигранты были доставлены в Сфакс и переданы Национальной гвардии Туниса для дальнейшего разбирательства.
Лента новостей
Ашхабадский итоговый документ распространен в качестве документов 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН
Гражданин, подорвавшийся на мине в Физулинском районе, скончался в больнице - Генеральная прокуратура
В освобождённой Шуше снят первый клип с участием Алима Гасымова, Нураддина Мехтиханлы и Чингиза Мустафаева (ВИДЕО)
Новогоднюю ночь азербайджанцы встретили на Аллее шехидов, в небо запущены фонарики в память о шехидах Карабахской войны, прозвучал гимн (ВИДЕО)
SOFAZ продолжит размещение своих средств в рамках допустимых инвестактивов c целью максимизации доходности
"Карабах - это Азербайджан" было ключевым посланием Президента Ильхама Алиева в его заключительной речи 2019 года - Хикмет Гаджиев (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Если кто-то впредь попытается оскорбить азербайджанский народ, то он получит такой урок, который не сравнится с этой 44-дневной войной
Президент Ильхам Алиев: После Апрельских боев тогдашнее руководство Армении, можно сказать, дало слово, что они покинут оккупированные земли