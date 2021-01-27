Астронавты NASA выходе в космос столкнулись с проблемой с кабелем на МКС

Американские астронавты Майкл Хопкинс и Виктор Гловер после выхода в открытый космос столкнулись с проблемами при подключении оборудования на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила в среду в Twitter пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, при установке на внешней поверхности европейского лабораторного модуля Columbus устройства для передачи данных возникла проблема с прокладкой кабеля. "Подобная проблема не считается необычной из-за того, что кабель становится жестким в открытом космосе", - отметили в NASA.

Выход астронавтов в открытый космос начался около 07:00 по времени Восточного побережья США (16:00 GMT+4) в момент переключения их скафандров на автономное питание. У Хопкинса и Гловера есть около шести с половиной часов на выполнение поставленных задач, которые необходимы для подготовки к работе внешней платформы на лабораторном модуле. На нее, как ожидается, будут устанавливать научное оборудование.