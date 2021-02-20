Лидеры G7 высказались за равный доступ всех стран к вакцинам от коронавируса

Лидеры стран Группы семи (G7) высказались за равный доступ всех государств мира к вакцинам от коронавируса.

Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом по итогам прошедшего в пятницу под председательством Великобритании виртуального саммита неформального объединения наиболее экономически развитых стран мира, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы подтверждаем нашу поддержку всех элементов Инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT-A), его механизма COVAX, а также справедливого доступа по доступной цене к вакцинам, средствам по лечению и диагностике, что отражает роль широкой иммунизации в качестве глобального общественного блага", - говорится в сообщении.