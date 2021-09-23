Глава ВОЗ считает, что в 50 странах мира к концу сентября не удастся привить 10% населения

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 50 странах мира, в основном африканских, к концу сентября не удастся достичь поставленной ранее ВОЗ цели по охвату не менее 10% населения прививками от коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Выступая на саммите по вопросам борьбы с пандемией, он сообщил, что из обещанного странами с высокими доходами другим государствам 1 млрд доз вакцины реально было предоставлено менее 15%. Текст его выступления опубликовала в ночь на четверг пресс-служба ВОЗ.

Почти 90% богатых стран уже достигли поставленной ВОЗ цели охватить к концу сентября вакцинацией от COVID-19 не менее 10% населения, сказал Гебрейесус. "Однако 50 государств этого не достигнут, в основном [они расположены] в Африке", - констатировал он.

"Страны с высокими доходами пообещали более 1 млрд доз, однако материализовались менее 15% доз", - сообщил гендиректор. "Нам необходима сегодня твердая глобальная приверженность поддержке вакцинации по меньшей мере 40% населения каждой страны к концу нынешнего года и 70% к середине 2022 года", - добавил он. По его словам, для достижения этих целей "именно сейчас необходимы 2 млрд доз для стран с низкими и средними доходами".