Талибы поддержали кампанию ВОЗ по вакцинации афганцев от полиомиелита

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствовала решение руководства движения "Талибан" поддержать кампанию ВОЗ и ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) по вакцинации афганских детей по всей стране от полиомиелита, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте организации, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Вакцинация от полиомиелита начнется 8 ноября и станет первой подобной акцией за три года.

В результате масштабной кампании прививки получат около трех миллионов детей, в том числе - проживающих в отдаленных районах страны. Полиомиелит, как напоминают в ВОЗ, опасное заболевание, вызывающее паралич и смерть. Для надежной защиты от инфекции необходим прием нескольких доз пероральной вакцины.

"Чтобы полностью ликвидировать полиомиелит, нам нужен постоянный доступ ко всем детям Афганистана. Это - наш приоритет", - подчеркнул представитель ВОЗ в Афганистане Дапенг Луо, чьи слова цитирует сайт.