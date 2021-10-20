Более 20 палестинцев арестованы после столкновений с полицией Израиля

Столкновения между палестинцами и израильской полицией произошли во вторник в районе Дамасских ворот в старом городе Иерусалима. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает израильская газета "Едиот ахронот".

Участники беспорядков забрасывали проезжающие мимо автомобили камнями, а также бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью. Арестованы не менее 22 человек. Сообщений о пострадавших на данный момент не поступало.

"Едиот ахронот" отмечает, что прошедшие столкновения стали самыми массовыми с мая этого года. Весной столкновения привели к взаимным обстрелам Израиля и сектора Газа, продолжавшимся около недели.