Британские ученые связали различие групп крови с вероятностью заразиться коронавирусом

Ученые из британского университета Кента связали различие групп крови с вероятностью заразиться коронавирусом, выяснив, что люди с I группой крови более предрасположены к распространению коронавируса, сообщается в статье, опубликованной в журнале Epidemics, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По результатам исследований, люди с I группой крови, являющиеся универсальными донорами, менее рискуют подвергнуться заражению, однако могут заразить вирусом людей с любой другой группой крови. Ученые считают, что вероятность заражения коронавирусом от инфицированных пациентов в 2-3 раза выше для тех, кто является совместимым реципиентом при переливании крови.

Одним из выводов британских ученых является то, что в странах с широким разнообразием групп крови среди населения, у коронавируса возникнут естественные препятствия для распространения. Кроме того, ученые утверждают, что отдавать предпочтение какой-либо одной группе крови при вакцинации хуже, чем случайный выбор