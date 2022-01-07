Число случаев заболеваний COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 300 млн
Во всем мире с начала пандемии COVID-19 выявлено более 300 млн случаев заражения, сообщил американский университет Джонса Хопкинса, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
По данным университета, по состоянию на 06:30 (GMT+4) коронавирусом в мире заболели 300 млн 2 тыс. 21 человек, из них почти 58,5 млн - в Соединенных Штатах.
От связанных с инфекцией заболеваний скончались 5 млн 471 тыс. 856 человек, в США умерло более 833 тыс.
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