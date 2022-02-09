Столтенберг заявил, что НАТО нацелена на поиск политического решения конфликта с Россией

В мире 9 февраля 2022 06:57 (UTC+04:00)
Столтенберг заявил, что НАТО нацелена на поиск политического решения конфликта с Россией

Североатлантический альянс серьезно нацелен на поиск политического решения конфликта с Россией и считает, что еще не поздно сохранить мир. Об этом заявил во вторник в интервью сербскому каналу "Вести" генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Не поздно сохранить мир, НАТО серьезно нацелена на поиск политического решение. Мы предоставили России конкретные предложения в письменной форме, заявив, что мы готовы обсуждать контроль вооружений, транспарентность военной деятельности, ракеты и многие другие проблемы. Мы пригласили Россию встретиться [в формате] Совета Россия - НАТО, где мы бы сели и выслушали российские озабоченности и нашли бы политические пути выхода из сложившейся ситуации", - сказал он.

Столтенберг повторил, что целью НАТО является "сохранение мира и защита своих членов".

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