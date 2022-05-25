КНДР запустила две баллистические ракеты в направлении Японского моря

КНДР совершила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в среду информационное агентство Yonhap.
По данным агентства, южнокорейские военные распространили информацию о пуске в восточном направлении неустановленной баллистической ракеты.
Ранее, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов заявил, что Вашингтон продолжает считать, что в ближайшее время КНДР может провести испытания баллистических ракет или ядерного оружия.