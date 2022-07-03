Гонка Гран-при Великобритании "Формулы-1" прервана из-за аварии на первом повороте

Гонка десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", которая проходит в воскресенье в Великобритании, была приостановлена из-за аварии на первом повороте, в которую попали пять пилотов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Болид, за рулем которого находился китайский пилот команды "Альфа Ромео" Чжоу Гауньюй, вылетел за пределы трассы и перевернулся. Пресс-служба соревнований сообщила, что Чжоу Гуаньюй и пилот "Уильямса" Александр Албон из Таиланда были доставлены в больницу.

Также в аварию попали британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл, француз Эстебан Окон ("Альпин") и японец Юки Цунода ("Альфа Таури").