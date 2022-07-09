NASA: корабль Dragon с грузом для МКС запустят 14 июля

Запуск американского грузового корабля Cargo Dragon 2 к Международной космической станции (МКС) состоится в штате Флорида 14 июля. Об этом сообщило в пятницу Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Старт корабля изначально планировался на начало июня, однако неоднократно откладывался из-за различных технических неполадок. "NASA и SpaceX нацелены осуществить запуск в 20:44 по времени Восточного побережья США 14 июля (03:44 мск 15 июля)", - говорится в сообщении.

Dragon должен доставить на МКС примерно 3 тонны грузов: припасы, оборудование и материалы для различных экспериментов. На станцию отправятся аппаратура для наблюдения за пылевыми бурями на поверхности Земли и почвенные микроорганизмы: ученые хотят посмотреть, как они ведут себя в условиях невесомости. Кроме того, корабль привезет материалы и оборудование для изучения процессов, лежащих в основе старения иммунной системы, для создания биополимерного композита с добавлением грунта Луны, который можно было бы в будущем использовать для строительства базы на спутнике Земли.

С американской стороны грузы на станцию доставляют также корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman. Cygnus при возвращении на Землю сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, который они забирают с МКС. На орбите вахту сейчас несут россияне Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков, американцы Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и итальянка Саманта Кристофоретти.