ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире на 9% за неделю

Более 2,7 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в период с 9 по 15 января, почти 13 тыс. умерли. Число случаев инфицирования уменьшилось по сравнению с предыдущими 7 днями на 9%, а количество летальных исходов выросло менее чем на 1%, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за неделю зарегистрировали 2 754 445 случаев заражения и 12 923 летальных исхода. Япония сообщила о самом большом числе инфицированных за семь дней - 1 025 321. Далее следуют США (415 864), Республика Корея (286 291), Австралия (191 750) и Китай (190 451). В Соединенных Штатах зарегистрировано больше все умерших за неделю - 3 922. Далее следуют Япония (2 849), Китай (802). Австралия (742) и Франция (520).

Рост заболеваемости по сравнению с предшествующими семи днями (со 2 по 8 января) отмечен в Восточном Средиземноморье (плюс 6%). Вместе с тем в Африке она снизилась на 40%, Европе - на 35%, Юго-Восточной Азии - на 17%, Америке - на 12%.

Смертность уменьшилась в Европе (минус 40%) и Юго-Восточной Азии (минус 13%). В то же время в Западно-Тихоокеанском регионе зафиксирован ее рост на 43%, в Америке - на 10%, Восточном Средиземноморье - на 9%.