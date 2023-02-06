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Трасс призвала Сунака занять жесткую позицию по отношению к Китаю

В мире Материалы 6 февраля 2023 06:33 (UTC +04:00)
Трасс призвала Сунака занять жесткую позицию по отношению к Китаю

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Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призвала правительство страны во главе с премьером Риши Сунаком изменить отношение к Китаю и занять по нему более жесткую позицию. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

По информации издания, в ближайшее время Трасс проведет несколько публичных выступлений, в ходе которых она намерена сделать акцент на якобы имеющей место угрозе безопасности Великобритании со стороны КНР.

В ноябре 2022 года премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявлял, что Китай является самой большой угрозой для экономической безопасности королевства.

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