В Южной Корее отменят обязательное ношение масок в транспорте

Республика Корея отменяет обязательное ношение масок в общественном транспорте с 20 марта. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заместителя министра внутренних дел и безопасности Хан Чхан Сопа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Решение касается метрополитена, автобусов, такси. Однако власти по-прежнему рекомендуют носить маску в часы пик, а также людям из групп риска и с симптомами болезни. Без средства защиты все еще нельзя появляться в таких местах, как аптеки и больницы. Обязательное ношение масок при пользовании общественным транспортом ввели в Корее в октябре 2020 года.

Заместитель министра отметил, что после отмены обязательного ношения масок в большинстве закрытых помещений 30 января эпидемическая ситуация в стране оставалась стабильной, новой волны заболеваемости не зафиксировали. Напротив, среднесуточное число новых пациентов с коронавирусом уменьшилось на 38%, прирост тяжелых случаев сократился на 55%.