В Японии разработали эндоскоп для обследования сосудов и нервов

Японские исследователи разработали медицинский эндоскоп тоньше некоторых игл для капельницы, при помощи которого можно будет обследовать сосуды и нервы. Об этом во вторник сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам ученых, использование эндоскопа толщиной 1,25 мм позволит снизить нагрузку на пациентов при обследовании коленных суставов. При нынешних технологиях для этого необходимо хирургичекое вмешательство под наркозом. Разработанный же ими эндоскоп можно ввести через очень небольшой отверстие, например через иглу для капельницы.

"Он очень тонкий, а качество изображения хорошее, так что можно увидеть области, которые раньше не было видно, например кровеносные сосуды и нервы. Я бы хотел работать не только над обследованием суставов, но и в других областях", - сказал член исследовательской группы, профессор медицинского факультета Университета Кэйо Масая Накамура.

Для разработки эндоскопа ученые использовали свойства специального оптического волокна, позволяющего передавать изображение, преломляя свет так же, как линзы. По их словам, такие эндоскопы можно производить из пластика, поэтому они дешевые в производстве и безопасные для пациентов.

Исследователи надеются начать практическое применение сверхтонких эндоскопов уже в 2024 году.