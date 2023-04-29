Бразильский суд отменил решение о блокировке Telegram

Суд в Бразилии отменил блокировку мессенджера Telegram, сообщает в субботу портал G1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, судья Флавий Лукас посчитал предыдущее решение о блокировке мессенджера необоснованным, поскольку оно "нарушает свободу коммуникации широкого круга лиц, не связанных с расследуемыми фактами". При этом он оставил в силе ежедневный штраф в размере 1 млн реалов (около $200 тыс.) за непредоставление информации, запрошенной следственными органами.

Ранее в среду суд выдал предписание о блокировке работы Telegram в Бразилии, обосновав это тем, что администрация мессенджера якобы не предоставила в полном объеме информацию по запросу правоохранительных органов, вышедших на след групп неонацистов в Telegram.