Глава ВОЗ рекомендовал носить маски и делать прививки

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рекомендует продолжать использование защитных масок и вакцин против COVID-19 и гриппа из-за роста числа заболеваний во многих странах.

Как передает Trend, об этом написал гендиректор ВОЗ в соцсети "Х".

"Продолжайте использовать маски, проветривать [помещения] и соблюдать [социальную] дистанцию, чтобы снизить риск заражения. Также убедитесь, что вы и ваши близкие привиты от COVID-19 и гриппа", - написал он.

По словам главы организации, на протяжении нескольких недель во многих странах наблюдается рост числа респираторных заболеваний, вызванных COVID-19 и другими патогенами. В ВОЗ считают, что эта тенденция сохранится еще некоторое время.