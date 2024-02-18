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Всемирный банк выделил Казахстану грант на здравоохранение

В мире Материалы 18 февраля 2024 19:34 (UTC +04:00)
Всемирный банк выделил Казахстану грант на здравоохранение

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Пандемический фонд Всемирного банка выделил безвозмездный грант Казахстану, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны, передает Trend.

Согласно информации, средства из этого фонда будут направлены для решения задач системы здравоохранения страны в различных областях, включая эпидемиологический надзор, пограничный контроль, лабораторную безопасность, раннее обнаружение и реагирование, а также на подготовку персонала.

В церемонии запуска гранта приняли участие постоянный координатор ООН в Казахстане, представитель ВОЗ в Казахстане, исполнительный директор Пандемического фонда, а также представители дипломатических миссий. Реализацию данного гранта в стране будет координировать страновой офис ВОЗ, обеспечивая общую техническую поддержку министерству здравоохранения республики.

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