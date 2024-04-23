В КНДР проведены ядерные учения

БАКУ /Trend/ - Северная Корея провела тактические учения по нанесению условного ядерного контрудара, применив реактивные системы залпового огня (РСЗО) калибра 600 миллиметров.

Как передает Trend, лидер КНДР Ким Чен Ын руководил учениями.

Отмечается, что в ходе учений были задействованы системы "Курок ядерного оружия" и "Вулканическая тревога".

До этого генсек японского правительства Есимасу Хаяси сообщил, что Япония через каналы в Китае направила Северной Корее протест из-за ракетных испытаний, проведенных КНДР 22 апреля. По его словам, северокорейская баллистическая ракета пролетела порядка 250 км, достигнув высоты полета в 50 км, после чего упала вне пределов Японии. По предварительной информации, какого-либо ущерба кораблям или самолетам снаряд не причинил.