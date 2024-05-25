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Саммит НАТО в 2025 году состоится в Гааге

В мире Материалы 25 мая 2024 01:38 (UTC +04:00)
Саммит НАТО в 2025 году состоится в Гааге
Фото: НАТО

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Саммит НАТО в 2025 году состоится летом в нидерландском городе Гаага. Об этом говорится на сайте Альянса, передает Trend.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите планируют принять решение о продолжении «адаптации и укрепления Альянса к быстро меняющейся среде безопасности».

«Вместе мы сильнее и безопаснее в НАТО», — заявил он.

Министр иностранных дел Ганке Брюинс Слот и мэр Гааги Ян ван Занен подтвердили, что саммит НАТО в 2025 году состоится с 24 по 26 июня.

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