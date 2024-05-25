Саммит НАТО в 2025 году состоится в Гааге

БАКУ /Trend/ - Саммит НАТО в 2025 году состоится летом в нидерландском городе Гаага. Об этом говорится на сайте Альянса, передает Trend.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите планируют принять решение о продолжении «адаптации и укрепления Альянса к быстро меняющейся среде безопасности».

«Вместе мы сильнее и безопаснее в НАТО», — заявил он.

Министр иностранных дел Ганке Брюинс Слот и мэр Гааги Ян ван Занен подтвердили, что саммит НАТО в 2025 году состоится с 24 по 26 июня.