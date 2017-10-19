В Ливане спецслужбы задержали террористов ИГ

19 октября 2017 19:52 (UTC+04:00)

Силы безопасности Ливана сообщили в четверг, что обезвредили ячейку террористической организации "Исламское государство", которая планировала теракты в казино, ночных клубах и штабе одной из ливанских партий, передает РИА Новости.

"В рамках упреждающей борьбы с терроризмом в районе Хасбайя была задержана ячейка из четырех сирийцев, которые вели наблюдение за стратегическими позициями, намереваясь провести серию взрывов в Ливане", - говорится в заявлении главного управления сил безопасности Ливана, поступившим в распоряжение РИА Новости.

Отмечается, что глава ячейки признал, что создавал в социальных сетях группы в поддержку ИГ и распространял инструкции по изготовлению мин и поясов со взрывчаткой. По данным силовиков, задержанный контактировал с террористическими группировками в Сирии, Ираке и расположенном в Ливане палестинском лагере беженцев Айн аль-Хильва.

Как заявили службы безопасности, террористы признали, что готовились провести террористические атаки на одну из ливанских политических партий, казино Ливана (Casino du Liban) и несколько ночных клубов.

Ранее сообщалось, что ливанские спецслужбы продолжают проводить оперативные мероприятия по выявлению и ликвидации спящих ячеек террористов по всей стране. В лагерях палестинских беженцев остаются радикальные вооруженные группировки, члены которых имеют тесные связи с ИГ и "Джебхат ан-Нусрой".

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Тунисе пресечена деятельность вербовщиков ИГ
Другие страны 03:15
Почти вся территория Ракки освобождена от боевиков ИГ - Пентагон
Арабские страны 17 октября 20:55
Ракка полностью освобождена от боевиков ИГ
Арабские страны 14 октября 01:55
В ЮНЕСКО сообщили о снятии кандидатур Китая и Ливана на пост гендиректора
В мире 12 октября 20:51
Сирийская армия уничтожила цех по производству снарядов в Дейр-эз-Зоре
Арабские страны 12 октября 20:11
ИГ взяло ответственность за теракты в Дамаске
Арабские страны 11 октября 21:02
Коалиция снизила число ударов по ИГ в Ираке
В мире 10 октября 10:34
В сирийском Меядине идет операция по окружению боевиков ИГ
Арабские страны 8 октября 11:43
ВКС РФ уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ
В мире 7 октября 10:51
Сирийская армия вошла в Меядин – крупнейший оплот ИГ в Дейр-эз-Зоре
Арабские страны 6 октября 19:38
Нацсовет требует освободить террористов (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 6 октября 16:21
В Турции задержаны шесть членов ИГ
Турция 6 октября 10:17
Боевики ИГ обстреляли из минометов квартал в сирийском Дейр-эз-Зоре
Арабские страны 5 октября 19:11
Террористы ИГ 80% своих сторонников набрали через интернет
В мире 5 октября 13:45
Боевики ИГ пытаются покинуть Сирию и Ирак - ООН
В мире 4 октября 20:41
Иракская армия объявила о полном освобождении города Эль-Хавиджа от ИГ
Арабские страны 4 октября 20:04
США не подтверждают заявление ИГ о стрельбе в Лас-Вегасе
США 2 октября 19:43
ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе
США 2 октября 18:50