Сирийская армия освободила шесть деревень на юге провинции Идлиб

Правительственные войска Сирии и союзные силы освободили шесть деревень на юге провинции Идлиб и вновь подошли вплотную к авиабазе Абу-Духур, передает РИА Новости со ссылкой на сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, передовые отряды армии отделяет от цели одна деревня к юго-западу от авиабазы. На южном направлении сирийская армия ведет бои с группировкой "Джебхат ан-Нусра"на границе Абу-Духур.

Сирийской армии 10 января удалось выбить террористов с авиабазы, однако боевики разных группировок, стянув подкрепление, смогли занять аэродром вновь.

Гарнизон авиабазы Абу-Духур держал оборону около трех лет. В сентябре 2015 года террористам удалось прорваться на аэродром, после чего был убит начальник авиабазы генерал Ихсан Аз-Захури и оставшиеся в живых бойцы сирийской армии.

После освобождения Абу-Духур группировке сирийской армии останется менее 40 километров до города Идлиб - главного оплота "Джебхат ан-Нусры".

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