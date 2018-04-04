Россия, Иран и Турция намерены продолжить борьбу с терроризмом в Сирии

4 апреля 2018 16:47 (UTC+04:00)

Президенты Ирана, России и Турции на саммите в Анкаре подчеркнули важность отделения террористических группировок в Сирии от вооруженной оппозиции, соблюдающей перемирие, говорится в тексте совместного заявления по итогам переговоров, передает в среду РИА Новости.

Лидеры трёх стран проводят переговоры в таком формате во второй раз. Первый российско-ирано-турецкий саммит состоялся в Сочи в ноябре прошлого года.

"Вновь выразили свое намерение продолжить сотрудничество для окончательного уничтожения "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры" и других людей, группировок, начинаний и организаций в Сирии, связанных с "Аль-Каидой" или ИГ в соответствии с характеристикой, данной им СБ ООН, и отметили успех их коллективных усилий в борьбе с международным терроризмом", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Ирана.

"Подчеркнули, что в борьбе с терроризмом крайне важно для предотвращения жертв среди мирных жителей отделить вышеупомянутые террористические группировки от группировок вооруженной оппозиции, присоединившихся к режиму перемирия и соблюдающим его", - гласит также текст заявления.

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