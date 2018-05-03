Иордания рассчитывает на расширение координации с Россией по Сирии

3 мая 2018 13:48 (UTC+04:00)

Иордания рассчитывает на продолжение тесного диалога двух стран после переизбрания Владимира Путина на пост президента, а также надеется на расширение координации Москвы и Аммана по сирийской и палестинской проблемам, заявил глава МИД Иордании Айман Сафади, передает РИА Новости.

Министр передал поздравления от короля Иордании Путину по случаю переизбрания на посту президента РФ.

"И хотели бы выразить надежду на продолжение тесного диалога на благо реализации наших совместных интересов и на благо совместного участия в решении ряда региональных проблем", — заявил он на переговорах с Лавровым в Сочи.

Сафади также передал поздравление правительства Иордании по случаю предстоящего празднования Дня Победы.

"Поздравляем вас от всей души, желаем, чтобы отношения и связи между нашими народами и странами продолжали основываться на открытости, искренности и прозрачности, также надеемся на расширение нашего сотрудничестве, консультаций и координации действий в том, что касается сирийского урегулирования и палестинской проблемы", — добавил Сафади.

В свою очередь, Лавров отметил, что взаимодействию двух стран помогают "доверительные, тесные отношения" между их руководителями.

"Это помогает в диалоге между внешнеполитическими ведомствами, в диалоге между военными, в том числе в рамках астанинского формата, но также в рамках мониторингового центра в Аммане по южной зоне деэскалации. Мы с вами согласны, что все усилия, которые сейчас предпринимаются в контексте сирийского кризиса, должны в итоге увенчаться возобновлением полноценного политического процесса в Женеве в соответствии с резолюцией (Совета Безопасности ООН) 2254", — заявил Лавров на переговорах.

Также глава МИД РФ добавил, что планирует обсудить содействие стабилизации Ирака, палестинскую проблему, вопросы двусторонней повестки.

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