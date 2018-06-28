Более сотни семей вышли через гумкоридоры из провиции Дераа

28 июня 2018 20:18 (UTC+04:00)

Более сотни семей вышли через гуманитарные коридоры из районов дислоцирования террористов в провинции Дераа на юго-западе Сирии, сообщает сирийское национальное агентство САНА, передает РИА Новости.

Как сообщает агентство, около 160 семей, в том числе женщины, дети и пожилые люди, вышли в четверг через гуманитарный коридор Хурбет Гхазали и были доставлены в центр временного проживания в поселении Джабаб в провинции Дераа. По меньшей мере 300 семей прибыли в коридор Даиль.

По данным агентства, при переходе через гуманитарные коридоры мирных жителей ждали военные из сирийской армии, силы внутренней безопасности, а также работники медицинских и гуманитарных учреждений.

Ранее губернатор провинции Халед Аль-Ханус сообщил РИА Новости, что три гуманитарных коридора для мирных граждан были открыты в провинции. Два коридора открыты в районе Аль-Гхария Гхарбия и Хурбет Гхазали, третий - со стороны правительственной трассы в районе Кафер Шамс и Дейр-аль-Бахет.

Ранее стало известно, что около тысячи человек, включая боевиков, сдались сирийской армии и спецслужбам в трех поселениях в провинции Дераа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Путин призвал использовать опыт операции в Сирии для подготовки военных
Россия 15:13
В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Россия 13:00
В Японии заявили о поддержке диалога между Россией и США
Другие страны 09:22
Около тысячи человек сдались сирийским спецслужбам на юге страны
Арабские страны 27 июня 21:02
Россия и Китай отозвали совместный проект в ОЗХО
Россия 27 июня 16:57
Россия опровергла данные о выходе из соглашения по зоне деэскалации в Сирии
Россия 27 июня 15:43
Замглавы МИД РФ обсудил с заместителем генсека ООН Сирию, КНДР и Иран
Россия 27 июня 12:51
Франция поддержала введение механизма расследования химатак в Сирии
Европа 26 июня 15:53
Путин и Эрдоган договорились о взаимодействии по урегулированию в Сирии
Россия 25 июня 17:47
Россия и США могут провести консультации по Сирии во время визита Болтона
Россия 25 июня 14:17
В Сирии погиб высокопоставленный иранский офицер
Политика 23 июня 21:35
Сирийская армия отразила атаку крупных сил "ан-Нусры"
Арабские страны 23 июня 15:50
В Минобороны России отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Россия 23 июня 11:42
Генсек ООН призвал прекратить военную эскалацию на юго-западе Сирии
Арабские страны 23 июня 06:14
Германия выступила за политическое решение в Сирии
Европа 22 июня 18:13
В Минобороны РФ пожаловались на бездействие ОЗХО в Сирии
Россия 22 июня 12:55
Восемь человек погибли в результате ударов коалиции во главе с США по Сирии
США 22 июня 02:29
МИД Турции обнародовал дату выхода отрядов PYD и YPG из сирийского города Манбидж
Турция 21 июня 15:45