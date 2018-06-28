Более сотни семей вышли через гумкоридоры из провиции Дераа

Более сотни семей вышли через гуманитарные коридоры из районов дислоцирования террористов в провинции Дераа на юго-западе Сирии, сообщает сирийское национальное агентство САНА, передает РИА Новости.

Как сообщает агентство, около 160 семей, в том числе женщины, дети и пожилые люди, вышли в четверг через гуманитарный коридор Хурбет Гхазали и были доставлены в центр временного проживания в поселении Джабаб в провинции Дераа. По меньшей мере 300 семей прибыли в коридор Даиль.

По данным агентства, при переходе через гуманитарные коридоры мирных жителей ждали военные из сирийской армии, силы внутренней безопасности, а также работники медицинских и гуманитарных учреждений.

Ранее губернатор провинции Халед Аль-Ханус сообщил РИА Новости, что три гуманитарных коридора для мирных граждан были открыты в провинции. Два коридора открыты в районе Аль-Гхария Гхарбия и Хурбет Гхазали, третий - со стороны правительственной трассы в районе Кафер Шамс и Дейр-аль-Бахет.

Ранее стало известно, что около тысячи человек, включая боевиков, сдались сирийской армии и спецслужбам в трех поселениях в провинции Дераа.

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