В сирийском Хомсе уничтожили более 50 взрывоопасных предметов

Инженерные подразделения Сирии уничтожили 51 взрывоопасный предмет в провинции Хомс, сообщается в ежедневном информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ в субботу, передает РИА Новости.

Как сообщает центр, инженерные подразделения Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Телль-Биса, Хамидия, Гур (провинция Хомс). Разминировано 3 гектара территории, три здания и 1 километр дорог.

"Обнаружены и уничтожены 51 взрывоопасный предмет (ВОП), в том числе семь самодельных взрывных устройств (СВУ)", - говорится в сообщении центра.

Отмечается, что всего в провинциях Хомс и Дамаск разминировано 288,8 гектара территории, 824 здания (сооружения) и 63 километра дорог. Обнаружено и уничтожено 7990 ВОП, в том числе 2460 СВУ.

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