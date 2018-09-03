Катар может инвестировать миллиарды долларов в немецкие компании

3 сентября 2018 04:54 (UTC+04:00)

Катар вскоре может сообщить о новых инвестициях в немецкие компании, речь идет о нескольких миллиардах долларов, как передаёт РИА Новости сообщает газета Handelsblatt.

Как пишет издание, в пятницу эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани встретится в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и сообщит о новых инвестициях. По данным источников газеты, речь идет о нескольких миллиардах долларов.

"Наша делегация сообщит о новых крупных инвестициях. Мы рассматриваем Германию как крайне важного игрока в мировой экономике ", — сообщил изданию министр финансов страны Али Шариф Аль-Имади.

Как отмечает издание, Катару принадлежат акции в немецких Volkswagen, Deutsche Bank, Siemens, Hochtief и Solarworld.

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